Brand in kelderbox flat Bergen op Zoom, trappenhuis vol rook

BERGEN OP ZOOM - Flinke rookontwikkeling in een flat aan de Waterleliestraat in Bergen op Zoom vrijdagnacht. In één van de kelderboxen ontstond iet na middernacht brand. Daardoor stroomde het complete trappenhuis van de flat vol met rook.

De brandweer heeft een aantal ramen in het trappenhuis moeten forceren om de rook weg te laten trekken.



Deuren opengebroken

Een aantal mensen ademden rook in, ze zijn onderzocht door ambulancepersoneel.



De politie heeft een aantal deuren in het complex opengebroken om te kijken of er nog bewoners binnen waren. Het vuur was snel onder controle, maar laaide even later weer op.