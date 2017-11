Auto belandt op zijn kant in Loon op Zand na botsing

De auto eindigde met twee wielen in de lucht. (Foto: Erik Haverhals/FPMB)

KAATSHEUVEL - Een automobilist is zaterdagochtend gewond geraakt op de Hoge Steenweg in Loon op Zand. In een flauwe bocht reed de man tegen een geparkeerde auto.

Het was een gek gezicht voor de omstanders. De auto eindigde namelijk met twee wielen in de lucht midden op de weg.



Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Beide auto's zijn weggetakeld. De politie heeft de weg korte tijd afsgesloten.