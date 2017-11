Brand verwoest schuur in Nuland, weer tekort aan bluswater

NULAND - Brand in een grote schuur aan de Nulandsestraat in Nuland vrijdagnacht. Iets voor vijf uur werd het vuur ontdekt. Toen de eerste brandweerwagen aanwezig was, sloegen de vlammen al uit het dak. Het gebouw was niet meer te redden.

Een deel van het dak stortte in en belandde naast het brandende pand op de grond. Daardoor dreigde het vuur over te slaan naar een naastgelegen houten schuur. De brandweer kon dat voorkomen.



Behalve een auto is er niet bekend wat er nog meer in de afgebrande schuur stond.



Gebrek aan bluswater

De brandweer uit Geffen kreeg hulp van de korpsen uit Lith en Heesch. Probleem bij het bestrijden van de brand was het gebrek aan bluswater.



De brandkraan die de de brandweermannen wilden gebruiken, gaf geen water. Uiteindelijk had de brandweer genoeg aan twee tankwagens met water.



De toevoer van bluswater in Nuland is al langer een probleem. Afgelopen zomer trok het CDA nog aan de bel.