Gestolen scooter hangt ondersteboven op hek in Breda

BREDA - Een gestolen scooter is vrijdagavond ondersteboven op een hek teruggevonden in Breda. Wijkagent Dorien van den Bogaart, werkend in Breda Noord plaatste een foto van de opmerkelijke vondst op Instagram.

De scooter was ergens anders in Breda gestolen. Na de vondst is de scooter teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar.

Die zal daar nog weinig mee kunnen doen. De scooter was namelijk total loss.