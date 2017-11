Justitie doet nu ook onderzoek naar chroom-6 in Tilburgse NS-werkplaats

TILBURG - Het Openbaar Ministerie is bezig met een onderzoek naar de werkplaats in Tilburg waar mensen jarenlang bloot zijn gesteld aan het gevaarlijke antiroestmiddel chroom-6. Dat laat justitie weten naar aanleiding het onderzoek van het Brabants Dagblad.

Het gaat om een oriënterend onderzoek om te kijken of er aanknopingspunten zijn voor een strafrechterlijk onderzoek.



'Gemeente en NS waren nalatig'

Volgens de krant zijn de gemeente Tilburg en het onderhoudsbedrijf van de NS nalatig geweest. Ze hebben de gezondheid van honderden werklozen op het spel gezet, concludeert het Brabants Dagblad.



Ongeveer achthonderd werklozen kwamen tussen 2004 en 2011 mogelijk in contact met chroom-6 toen zij werkervaring opdeden in de werkplaats. Een groep van ongeveer zeventig mensen die ziek geworden is, heeft de gemeente aansprakelijk gesteld voor hun schade.



Gemeente doet eigen onderzoek

De gemeente laat op dit moment een eigen onderzoek uitvoeren naar de werkomstandigheden en de gevaren op de NS-werkplaats. De resultaten daarvan verwacht hij in augustus volgend jaar.



De berichten van de krant onderstrepen het belang van een onafhankelijk onderzoek, aldus wethouder Erik de Ridder.