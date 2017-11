Drugsfabriekjes achter de voordeur: koken en duimen dat het lukt

KAATSHEUVEL - Dood gaan door een drugslab. Dat gebeurde vrijdag in Kaatsheuvel. Dat het vaker mis gaat, staat vast. Het kan ook niet anders, met al die chemische brouwsels in slaapkamer en schuur.

Mierenzuur, zoutzuur, formamide , zwavelzuur en olie. In een mix, in borrelende kolven. Met een walmende gasbrander er onder die er voor zorgt dat de temperatuur oploopt tot boven de honderd graden. Allemaal chemie waar je voorzichtig mee moet zijn. Dat blijkt wel uit de vele incidenten in illegale laboratoria de afgelopen jaren.



Doden in Udens lab

Het ergste ongeluk was in april 2014: toen ging het mis in een drugslab in Uden. Twee Limburgse mannen die aan het 'koken' waren, zoals dat heet, droegen gewoon maskers over hun neus en mond. Maar de chemische stoffen waren zo agressief dat ze dwars door de filters gingen. De mannen stierven, nog voordat ze op de vlucht konden slaan. Ze lagen dagen lang dood binnen. De verhuurder trof ze aan en sloeg alarm.



De gelaatsmaskers zijn noodzakelijk bij het productieproces. Alleen al de weeïge stank van synthetische drugs, daar moet je tegen kunnen. De maskers zijn ook een noodzakelijk kwaad in de onderwereld. Op dat masker blijft immers DNA in de vorm van haren en huidschilfers achter. Waarmee te achterhalen was wie er daar in dat lab aan het koken is geweest. Dat geldt ook voor handschoenen. Ideaal voor de opsporing maar het doet criminelen wel de das om.



Specialisten bij de politie ruimen jaarlijks tientallen productieplaatsen en opslagloodsen op. Blij worden ze er niet van: om te huilen vinden ze het. Een goed lab hoort overzichtelijk en schoon te zijn. Nou nee dus.Alleen al het gebrek aan ventilatie is vragen om problemen. Logisch ook, vanuit crimineel oogpunt. Luchten betekent dat je de buren laat meeruiken en dat vergroot de kans op ontdekking. De labs ontdekken ze ook vaak dankzij anonieme tips uit de buurt of vanuit het criminele milieu. En: door ongelukken zoals in Kaatsheuvel.Als je gaat koken moet je wel wat van chemie weten. Je komt misschien een eindje door te surfen maar een deskundige is waardevoller. Sommige experts delen jarenlang hun kennis en reizen van lab naar lab, zoals Ton van D. alias 'drugsopa' . Inmiddels 70 jaar. Hij dook op bij het boerderij-lab in Stevensbeek in 2015. Ton van D. kreeg in het voorjaar van 2017 drie jaar cel voor het delen van zijn expertise.Laboranten werken ook vaak met briefjes waar recepten op staan. Als geheugensteuntje. Bij huiszoekingen vinden agenten altijd iets van een recept, vaak goed verborgen, tot in de afzuigkap aan toe. Of een kok ook echt weet wat hij doet, is vaak de vraag als je de briefjes leest. Deze tekst vonden agenten bij een amfetaminelab in Roosendaal."Op 1 liter 0,7 mier en 1,5 for"en "vase 1:5 liter B mengen 3,5 l mier, 7,5 l for, laten kooken, als kook dan nog 1.30 uur, dan koelen met water voor schijden".Labs verraden zichzelf vaak. In 2013 ging een lab in de Dijksterhuisstraat in Tilburg roken. De witte rookwolken trokken de aandacht van de buurt en de politie. In 2014 werd een lab op een bedrijventerrein in Hoogerheid e opgerold, door de rookwolken die er boven hingen.Vies was het ook in het duivenhok achter een huis in de wijk Borgvliet in Bergen op Zoom. Alles zat onder het witte stof van de xtc-poeders. Binnen draaide een pillenmachine, tot agenten hem vonden in januari 2017.In juli vonden agenten nog een gevaarlijke plek in de Willem Pijperstraat in Tilburg . Een agent raakte onwel. En dan was er nog het lab in de Eindhovense woonwijk, de Heydaalweg . Het is huis-tuin-en-keuken-werk. 'Geklungel', hoor je deskundigen bij de politie vaak zeggen. Een paar weken geleden vond de politie in een garagebox in Etten Leur nog zo'n mini-lab. In een garagebox.Deze zomer waren er ook buiten Brabant waren diverse incidenten. In Hendrik Ido Ambacht vloog een lab in de fik. Dat gebeurde ook in het Limburgse Urmond. In Venray vielen in 2015 gewonden bij een ontploffing. En dan hebben we het nog niet over de vele dumpingen, vaak inde natuur.Bij iedere vondst is de politie er als de kippen bij om een ferme waarschuwing de wereld in te slingeren. De grote vraag is of deze ongelukken vaak gebeuren want lang niet alles komt naar buiten of leidt tot een explosie. De kans is groot dat er veel laboratoria zijn waar het wel gesmeerd loopt. Labs waar de mensen rustig koken, het gewoon overleven en de pillen en poeders kunnen leveren aan de liefhebbers in binnen- en buitenland. Voor veel geld.