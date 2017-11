Man bedreigt ex met mes en bespuugt agenten na arrestatie

ROOSENDAAL - Een man (21) uit Roosendaal heeft vrijdagnacht zijn ex-vriendin bedreigd met een mes, haar geslagen en gebeten. Ook gooide hij spullen van haar uit het raam van zijn huis. Nadat hij werd opgepakt, bespuugde hij agenten.

De man liep rond halfvijf met een mes over straat. Hij was in zijn woning op het moment dat de politie arriveerde.

Zijn ex-vriendin verklaarde dat hij zich erg agressief gedroeg. Naast de bedreiging en mishandeling maakte hij zich ook schuldig aan het vernielen van spullen van de vrouw.

Hasj

De man werd opgepakt en naar het bureau gebracht. Daar beledigde, bedreigde en bespuugde hij agenten. Het mes van de man is in beslag genomen, samen met twee gripzakjes hasj die bij hem werden gevonden. Hij zit nog vast.