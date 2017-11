Mannen bij drugslab in Kaatsheuvel overleden door inademen van koolmonoxide

KAATSHEUVEL - Inademing van koolmonoxide in het drugslab is waarschijnlijk de doodsoorzaak van de twee mannen die vrijdagmiddag bij het lab werden gevonden. Beide slachtoffers zijn 48 jaar en komen uit Kaatsheuvel. Dat meldt de politie zaterdag.

De mannen werden gevonden in de achtertuin van een huis aan het Prins Mauritsplein. Reanimatie mocht niet meer baten.

Bewoner opgepakt

Twee andere mensen, een man en vrouw, werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De 21-jarige man, bewoner van het huis, is daarna aangehouden door de politie. Hij zit vast voor verhoor.



De politie doet zaterdag nog onderzoek bij het huis. In de garage van de woning werd een drugslab gevonden. Burgemeester Wim Luijendijk van de gemeente Loon op Zand liet vrijdagavond weten enorm geschrokken te zijn. "Dit is een voorbeeld van hoe het goed fout kan gaan", aldus de burgervader.