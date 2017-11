Slaapfeestje in kerk Geertruidenberg om leegstand te voorkomen

GEERTRUIDENBERG - "Het was dood, maar dan ook echt doodstil", zo omschrijft Anne Nuijen (28) uit Den Bosch haar afgelopen nacht. Samen met een groep jonge enthousiastelingen overnachtte ze van vrijdag op zaterdag in de Geertruidskerk in Geertruidenberg. "Echt een unieke ervaring", glundert de Bossche.

De overnachting werd georganiseerd door WOW in Historie en Open Kerken Brabant. Doel was om jongeren te interesseren in het culturele belang van kerken. Uit alle jongeren die zich aan hadden gemeld werden er vijf geselecteerd voor de bijzondere logeerpartij.



Herbestemming kerkgebouwen

Als tegenprestatie voor de bijzondere overnachting inclusief ontbijt werd van de deelnemers verwacht dat ze zouden discussiëren over de herbestemming van kerkgebouwen. Steeds meer kerken in Brabant worden aan de eredienst ontrokken en komen leeg te staan.



Aan het begin van de avond werden de slaapplekken zorgvuldig uitgezocht. "In de kerk werd het meteen heel koud toen de zon onder ging. Daarom zijn we in de ruimte onder het koor gaan liggen. Die was verwarmd", vertelt Anne.



Daarna gingen de deelnemers gewapend met zaklampen op onderzoek uit in de kerk.Tegen twee uur 's nachts ging het licht uit. Tegen de verwachting in heeft Anne goed geslapen. "Ik had verwacht allerlei geluiden te horen, maar het was echt dood en doodstil." Tot de logees 's ochtends vroeg gewekt werden voor het ontbijt.Anne deed mee omdat het haar een unieke ervaring leek. "En dat was het ook. Ik kan het echt niet anders omschrijven dan een enorm uniek moment." Ook haar achtergrond als restauratieschilder speelde mee in het besluit om zich aan te melden voor de actie.Ze vindt het belangrijk dat er goede bestemmingen voor leegstaande kerkgebouwen gevonden worden. "Het gebouw hoort natuurlijk bij de gemeenschap en daar moet het ook voor blijven."Dat vindt ook Gwen Smits (24). "Ik wil niet dat deze kerk verloren gaat. De eerste fundamenten komen uit de 11e eeuw! Het is ook een prachtig gebouw."Vier uur hebben de dames over het onderwerp gedebatteerd. "En die tijd was eigenlijk nog te kort om tot concrete ideën te komen. We waren het er wel over eens dat je ook andere religies erbij zou kunnen betrekken", besluit Anne haar avontuurlijke overnachting.