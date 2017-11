Bouwvakker zwaargewond na val van steiger in de Zoete Kers Helmond

HELMOND - Een bouwvakker is zaterdag zwaargewond geraakt na een val van een steiger. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan een nieuwbouwhuis in de Zoete Kers in Helmond.

Vanwege de ernst van het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De trauma-arts begeleidde het slachtoffer in de ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen.



Het is niet duidelijk waardoor de man van de steiger is gevallen.