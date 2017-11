Nieuwe cd John de Bever enthousiaste ontvangen: 'Zolang ik het leuk vind, blijf ik zingen'

NUENEN - Glimmend van trots nam de Bossche zanger John de Bever zaterdag zijn allernieuwste cd in ontvangst. Tijdens een dinnershow in de Collse Hoeve in Nuenen kreeg hij het nieuwe album uit handen van collega-zanger George Baker. Het is het achtste solo-album van De Bever en het heet net als zijn bekendste hit 'Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht'. En dat laatste gold zaterdag zeker voor de bekende zanger zelf.

"Ik ben zeer vereerd dat zo iemand als George Baker mijn cd komt uitreiken," zei De Bever na afloop. "Hij is een fenomeen in Nederland en heeft 25 miljoen platen verkocht van 'Una paloma blanca'. Dat zou mij niet lukken."



John de Bever is groot fan van Baker." Ik ben opgegroeid met zijn muziek. Zijn elpees werden bij ons thuis veel gedraaid." Of hij ook zo lang blijft zingen als George Baker kan hij nog niet zeggen. "Maar zolang ik het leuk vind, blijf ik zingen."



