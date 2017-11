Man gewond bij steekpartij in een huis Eindhoven, verdachte aangehouden

De steekpartij gebeurde in een woning. (Foto: SQ Vision)

EINDHOVEN - Bij een steekpartij in een huis aan de Franklin D. Rooseveltlaan in Eindhoven is zaterdagmiddag rond vijf uur een man gewond geraakt.

Het slachtofffer raakte gewond aan rug en hand. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort na de steekpartij al een verdachte aan.



De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend.