LIVE: Willem II op achterstand na schitterende goal van AZ

ALKMAAR - Willem II heeft om 18.30 afgetrapt in de uitwedstrijd tegen AZ. Volg de wedstrijd live via dit bericht. Na de nederlaag vorige week tegen Ajax heeft Willem II punten nodig om weg te komen uit de degradatiezone. Tussenstand: 2-1 voor de ploeg uit Alkmaar.

AZ neemt het initiatief in de eerste minuten. De Alkmaarders proberen het een paar keer vanaf afstand, maar erg gevaarlijk zijn die schoten tot nu toe niet. Wel claimt AZ na een klein kwartier een penalty, maar volgens scheidsrechter Blom is er niks aan de hand.

Vanuit het niets 0-1, snel gelijk

Vanuit het niets kopt Ben Rienstra Willem II in de 25e minuut op voorsprong. Saillant detail: de middenvelder wordt door Willem II gehuurd van AZ.

AZ claimt snel daarna voor de tweede keer een penalty. En nog een paar minuten later voor de derde keer. Deze keer legt Blom de bal wél op de stip. Alireza Jahanbakhsh benut de strafschop.



Dubbele blessure

Een flinke domper: Willem II moet al voor de tweede keer wisselen in de eerste helft door een blessure. Na Ismail Azzaoui voor Etien Velikonja moet oud-AZ'er Fernando Lewis in de 42e minuut aanvoerder Jordan Peters vervangen. Willem II wankelt ondertussen na een aantal grote kansen van AZ.



De Tricolores weten het gelijke spel vast te houden tot de theepauze. De ploegen gaan rusten bij een 1-1 stand.



Tweede helft

De eerste echte kans in de tweede helft is voor AZ. Doelpuntenmaker Jahanbakhsh schiet vanaf de rand van het zestienmetergebied een half metertje over het doel.



Na een zeer fraai uitgespeelde aanval komt AZ op voorsprong (2-1). Het is jongeling Guus Til die de bal uiteindelijk hard en laag in de hoek tegen de touwen schiet.



AZ grijpt het momentum aan en zet Willem II verder onder druk. Willem II probeert er in de counter af en toe uit te komen.



Spits Sol in het uitvak

Fran Sol herstelt van de verwijdering van een tumor en zit nog niet bij de selectie. In plaats daarvan staat hij tussen de supporters in het uitvak.

Zelfde opstelling

Willem II speelt met zelfde opstelling als vorige week tegen Ajax. Dus weer met Mattijs Branderhorst op doel in plaats van Timon Wellenreuther.

Spelers met AZ-verleden

Er lopen nogal wat dwarsverbanden tussen de selectie van Willem II en AZ. Jop van der Linden en Ben Riemstra worden allebei gehuurd van de Alkmaarders. Fernando Lewis speelde tot afgelopen zomer bij AZ.