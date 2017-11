Een van de slachtoffers drugslab Kaatsheuvel was net op vrije voeten na poging tot doodslag

KAATSHEUVEL - Een van de slachtoffers die vrijdag om het leven kwam bij een drugslab in een huis in Kaatsheuvel, was sinds augustus van dit jaar op vrije voeten na een poging tot doodslag. Dat zegt zijn advocaat Mark Nillesen.

De man zou in het verleden ook gestraft zijn voor drugsfeiten, maar volgens Nillesen was hij niet bedreven in drugsproductie.



Het 48-jarige slachtoffer, de bewoner van het huis aan het Prins Mauritsplein, was sinds augustus voorwaardelijk vrij. De man zat vast voor een poging tot doodslag op de nieuwe partner van zijn ex. Het Openbaar Ministerie was het niet eens met de vervroegde vrijlating en tekende beroep aan. Het beroep stond voor begin januari op de rol.



In de achtertuin van een huis aan het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel werden vrijdagmiddag twee dode mannen gevonden. Beide 48-jarige slachtoffers uit Kaatsheuvel kwamen om het leven als het gevolg van het inademen van koolmonoxide.



Bij het huis werd een drugslab gevonden. Inmiddels is een 21-jarige man aangehouden. Deze man woont eveneens in het huis. Volgens buurtbewoners is het de zoon van een van de slachtoffers.