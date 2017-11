NAC'ers tevreden met spel tegen VVV, niet met resultaat: 'We doen onszelf tekort'

VENLO - NAC moest zaterdagavond de punten delen met naaste concurrent VVV-Venlo. Coach Stijn Vreven en spits Rai Vloet zagen een aardige wedstrijd van hun ploeg in Venlo, maar moesten ook erkennen dat ze niet efficiënt genoeg waren geweest in de afwerking van kansen.

"Het is een moeilijke uitwedstrijd tegen een tegenstander met groot voordeel omdat ze op kunstgras spelen", zei Vreven na de wedstrijd". "We hebben vijf uitgespeelde kansen gecreërd met positiespel en we hebben de nul gehouden. Daar ben ik tevreden mee."



Wel baalde de coach van de puntendeling. "We waren de betere ploeg, we doen onszelf hier tekort met een punt. We zijn niet efficiënt genoeg geweest in de afwerking. "





Het meest omstreden moment in de wedstrijd in De Koel was een moment in de 82e minuut, waarbij spits Rai Vloet uit balans werd gebracht in het zestienmetergebied. Een honderd procent strafschop volgens Vreven: "Hij verdedigt puur op de man."Een lezing waar spits Vloet het hartgrondig mee eens was: "Ik heb de beelden nog eens teruggekeken. De verdediger heeft totaal geen oog voor de bal en hij brengt me uit balans. Het is gewoon een strafschop." Het was een beslissing van de scheidsrechter die NAC de wedstrijd kostte volgens Vloet: "Als wij dan scoren dan winnen we zeker weten de wedstrijd."Toch kijkt de spits met een positief gevoel terug op de wedstrijd: "Dit is nu de tweede moeilijke uitwedstrijd op rij waar we niet verliezen en de nul houden. Dat is een compliment waard."Het is te hopen dat de ploeg het goede gevoel kan meenemen naar de volgende wedstrijd. Dan speelt de ploeg van Vreven weliswaar niet uit, maar komt wel Ajax naar Breda.