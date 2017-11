'Ik ben boven mezelf uitgestegen', Tilburger Menno van Gorp wint WK breakdance

Menno van Gorp in extase na het winnen van het WK. (Foto: Little Shao)

AMSTERDAM - Menno van Gorp heeft zaterdagavond de finale van het WK breakdance gewonnen. In een uitverkochte zaal in Amsterdam versloeg de 28-jarige Tilburger vijftien andere deelnemers uit negen verschillende landen. De jury loofde zijn 'unieke moves en energieke show'.

Het was voor het eerst dat de finale van de zogenoemde Red Bull BC One World Final in Nederland plaatsvond. Dat deed Van Gorp wel wat. "Het publiek gaf me zoveel extra energie dat ik echt boven mezelf ben uitgestegen."



In de laatste battle rekende Van Gorp af met de Koreaanse danser Wing. "Menno heeft wederom laten zien dat hij een terechte wereldkampioen is", vond jurylid Niek Traa. "Hij domineerde de battles en bracht de meest creatieve stijl."