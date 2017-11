Auto tegen pijler viaduct Ravenstein, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

RAVENSTEIN - Op de A50 bij Ravenstein is een auto zondagochtend over de kop geslagen en tegen de pijler van een viaduct beland.

Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumaheli opgeroepen.



Trauma-arts

Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.



Vanwege het ongeluk is een rijstrook van de A50 bij Ravenstein afgesloten.