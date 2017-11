Politie onderzoekt ontucht met 4-jarig meisje bij voetbalclub in Langenboom

LANGENBOOM - Een 18-jarige man uit Langenboom is zaterdagmiddag opgepakt vanwege mogelijke ontucht. Hij wordt ervan verdacht een ontuchtige handeling te hebben gepleegd met een meisje (4) uit diezelfde plaats.

Dit zou gebeurd zijn bij voetbalclub SES Langenboom. De man werd aangehouden op de Dennendijk, de straat waar ook het complex van de club ligt.

Betrapt door ouders

Volgens voorzitter Wil Frenken werd de man betrapt door ouders. Daarop schakelden zij de politie in. Volgens Frenken is de man geen lid van de vereniging.

De voorzitter is geschrokken van het nieuws. “Dit zijn geen dingen die je als club wil meemaken. Zeker niet met al het nieuws rondom #MeToo en Schaijk, afgelopen week.” Een jeugdleider van amateurclub DAW Schaijk werd dinsdag opgepakt voor het bezit van kinderporno en het maken van beelden van minderjarige tieners.

Frenken wil het onderzoek van de politie afwachten voordat hij eventuele stappen neemt. “We beschouwen dit als een incident, maar het is allemaal nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.”



Verrast

Jeugdvoorzitter Herman Wijdeman laat in een reactie weten geschrokken te zijn. “Het is niet niks, ik ben er door verrast. Dit heeft me de afgelopen nacht beziggehouden.”

De zedenafdeling van de politie buigt zich over de zaak.