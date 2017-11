Vrachtwagens trekken en tractorbanden sjouwen, Brabantse krachtpatsers debuteren op NK Sterkste Man

BEST - Ze wegen net iets meer dan honderd kilo en doen allebei voor het eerst mee aan het Nederlands Kampioenschap Sterke Man. Jeffrey Laterveer uit Roosendaal en Joey Henraath uit Oirschot. Zaterdag moeten zij zich in Leeuwarden bewijzen in de categorie tot 105 kilo. De twee brabantse krachtpatsers werkten zondag hun laatste training af op de sportschool in Best. "Het doel voor dit jaar is om in de top-12 te eindigen".

Als onderdeel van het NK moeten ze een vrachtwagen van zeventienduizend kilo met een touw naar zich toe trekken. Ze moeten zandzakken van twintig kilo zo hoog mogelijk in de lucht gooien, met bierfusten rennen, tractorbanden sjouwen, stenen verplaatsen. En ze moeten de 'farmerswalk' doen, dat wil zeggen dat ze zo ver mogelijk moeten lopen met aan iedere hand een gewicht van honderd kilo.



Goed en gezond eten

"Ik trainde al een paar jaar, maar miste het competitieve in de gewone trainingen, "zegt Jeffrey Laterveer. "Via de eigenaar van de sportschool in Best hoorde ik van deze sport en dat vond ik meteen geweldig." Hij pakte het direct heel serieus aan en zorgde dat er met goed en gezond eten en extra trainingen meer kilo's bij kwamen. Nu is hij klaar voor het NK.



"Ik denk niet dat ik tot de directe favorieten behoor," constateert Jeffrey nuchter."Maar als ik ergens in de top-12 eindig, is mijn doel bereikt. Voor de komende jaren wil ik toewerken naar een podiumplek."



Weinig blessures

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, is de sport allesbehalve blessuregevoelig, zegt de sporter uit Roosendaal. "Ik heb hiervoor lang basketbal gespeeld en toen had ik veel vaker lessures aan mijn enkel, mijn vingers, mijn duim." Met rustig opbouwen van gewichten voorkomt hij nu dat hij lichamelijke problemen oploopt. "Maar als je bij deze sport iets krijgt is het wel ernstiger."