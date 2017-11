Kristel Groenenboom schrijft overlevingsgids voor vrouwelijke ondernemers (ook geschikt voor mannen)

EINDHOVEN - “Mag ik meneer Kristel even spreken”. Zo luidt de titel van het boek van onderneemster Kristel Groenenboom. Op 23-jarige leeftijd werd ze directeur/eigenaar van Container Service Groenenboom in Oosterhout, het bedrijf van haar vader.

Na acht jaar is ze gewend aan haar directeursrol en vecht ze tegen allerlei vooroordelen in het algemeen. Ook over vrouwen in een wereld die door (technische) mannen wordt gedomineerd. De titel van haar boek verwijst naar deze omgeving. “Vooral heftruckverkopers en verzekeringsbedrijven kunnen er wat van”, zegt Groenenboom in het tv-programma Kraak.



Zakkenvullers

Ze omschrijft haar boek als een ‘overlevingsgids voor vrouwelijke ondernemers, maar ook geschikt voor mannen’. Groenenboom: “Het boek gaat ook over een moderne en andere manier van ondernemen. Bijvoorbeeld over dat een directeur best een jong kan zijn of een vrouw. Maar ook dat er niets mis hoeft te zijn dat je als ondernemer in een dure auto rijdt.”



Over het laatste geeft ze als voorbeeld dat sommige ondernemers twee auto’s kopen. “Een dure voor in het weekend en een minder dure voor doordeweeks om naar het werk te gaan. Omdat ze anders als zakkenvullers worden gezien. Dat vind ik hypocriet. Mensen oordelen snel, maar het is toch eerlijk verdiend”, zegt Groenenboom. Zelf rijdt ze - als liefhebber - een Porsche. En over vooroordelen gesproken: “Vaak denken ze dat ik met een rijke vent ben getrouwd.”



Groenenboom heeft geen spijt dat ze al op haar 23e op de directeursstoel van haar vader is gaan zitten. “Die had er meer moeite mee om het bedrijf los te laten. Als we elkaar zien gaat het altijd even over het werk. Ook mooie zakelijke deals deel ik altijd met hem. Het was niet altijd makkelijk. Maar het heeft me ook veel gebracht”, zegt ze terugkijkend.