Vijftig zakjes hennep in dashboardkastje van auto, Bergenaar (28) aangehouden

BERGEN OP ZOOM - Bij een controle op de Gagelboslaan in Bergen op Zoom is zaterdagavond rond halftien een 28-jarige inwoner aangehouden. In de auto van de Bergenaar vond de politie vijftig plastic zakjes met hennep.

Een agent rook tijdens het gesprek met de bestuurder een henneplucht in de auto. Daarop werd besloten de auto te doorzoeken. De zakjes lagen verstopt in het dashboardkastje.



Ervandoor

Terwijl agenten de auto doorzochten ging de bestuurder ervandoor. Na een korte achtervolging werd hij in de Brechterhoeflaan aangehouden.



De Bergenaar bleek bovendien meerdere telefoons op zak te hebben. De telefoons zijn in beslag genomen. De man kreeg een dagvaarding en is zondagmiddag weer vrijgelaten.