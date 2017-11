Ronkende motoren en brute voertuigen: duizenden fans genieten van voorproefje op Dakar

VALKENSWAARD - Genieten geblazen voor iedereen die houdt van modder, snelheid en brute voertuigen. Op het circuit bij Valkenswaard was zondag het traditionele voorproefje op de Dakar Rally: de RTL GP Pre-proloog.

Duizenden fans stonden al vroeg langs de kant om een glimp op te vangen van hun helden. Op het programma bekende namen als Bredanaar Jurgen van den Goorbergh en tweevoudig Dakar-winnaar Gerard de Rooy uit Son.



Vooral die laatste had zijn handen vol aan het uitdelen van handtekeningen. “Dit is altijd leuk! Je krijgt heel veel positieve reacties. Je wordt gewoon heel de dag geleefd”, vertelt de coureur.

Ruzie

Hoewel De Rooy schittert op de pre-proloog, doet hij niet mee aan de Dakar Rally. Hij heeft ‘zijn buik vol’ van de organisatie. Zijn team doet, als alternatief, mee met de Africa Eco Race. Toch laat hij de pre-proloog niet aan zich voorbij schieten. “Je kan niet voor vijf auto’s die naar Afrika gaan een apart evenement organiseren.”

LEES OOK: Gerard de Rooy is Dakar Rally beu en wil naar Afrika: 'Heb er de buik van vol'

“Ik ben echt heel blij.” De 7-jarige Gwendolin Waijer uit Bemmel scoorde een foto met De Rooy. “Het is heel leuk om alle auto’s te zien. Dat maakt me heel blij. Ik wil later zelf ook racen. Het is heel cool!”



Ook Pascal Post (44) uit het Gelderse Rheden kijkt met een grote glimlach naar het circuit. “Het is fantastisch om die vrachtwagens hier voorbij te zien komen. De actie is geweldig en ze maken een prachtig geluid.” Judith Keijzer (40) uit Ter Aar: “Het is gezellig! Volop drukte en veel gezelligheid. Het is groots!"



Dakar 2018 begint 6 januari in Peru. De alternatieve Afrikaanse Rally start een week eerder.