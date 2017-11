[LIVE] Doelpuntenfestijn in Eindhoven: FC Twente wéér langszij

EINDHOVEN - PSV kan zondagmiddag een enorm gat slaan met Ajax. De Amsterdammers verloren eerder op de dag van FC Utrecht en PSV kan op een voorsprong van acht punten komen als het afrekent met FC Twente. De tussenstand is 3-3.

75. Wauw, wat een uithaal van Jensen en wat een veerkracht van Twente. 3-3 in Eindhoven.



72. Ja, je leest dit goed: Luuk de Jong heeft gescoord! 3-2 voor PSV.68. Oops, en daar is de gelijkmaker van de Tukkers. Thomas Lam met een mooie en het is 2-2.67. Luuk de Jong vervangt Steven Bergwijn.61. PSV krijgt een (makkelijk gegeven) strafschop en ditmaal is er geen aluminium om Van Ginkel af te houden van zijn doelpunt. 2-1! Het is al weer zijn zevende van het seizoen.50. En nu kopt Van Ginkel tegen de paal... PSV heeft pech.49. Bijna! Van Ginkel poeiert de bal tegen de onderkant van de lat.46. De tweede helft is begonnen. Geen wissels.45. Rust in Eindhoven, waar PSV onnodig een voorsprong weggaf. 1-1 na 45 minuten.34. Goede inzet van Bergwijn, maar Brondeel redt. FC Twente verstopt zich niet in Eindhoven; PSV heeft het lastig.21. En daar is de gelijkmaker van FC Twente al. Thesker mag zomaar inkoppen bij een corner.15. Jürgen Locadia opent al snel de score! Hij komt daarmee ook op negen treffers, net als Hirving Lozano. De assist was van Bergwijn.