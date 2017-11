Zilver op wereldbeker baanwielrennen voor Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel

Hetty van de Wouw in actie (Foto: Facebook)

PRUSZKOW - Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel is tweede geworden op de wereldbeker baanwielrennen. Samen met Kyra Lamberink won ze het zilver op het onderdeel teamsprint.

In het Poolse Pruszkow waren Van de Wouw en Lamberink beter dan Rusland, dat met het brons naar huis gaat. Het goud is voor Duitsland. Pauline Grabosch en Kristina Vogel waren met 32,668 te sterk. De Nederlandse dames reden 33,238.



Hetty van de Wouw werd al eerder Europees kampioen op de teamsprint en won een bronzen medaille op de sprint bij het WK. De renster uit Kaatsheuvel wordt gezien als dé nieuwe sprintbelofte in de Nederlandse baanploeg.