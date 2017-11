Thaibokser Robbie Hageman pakt wereldtitel: 'De winst is binnen'

MEPPEN - Thaibokser Robbie Hageman heeft zaterdag in het Duitse Meppen de wereldtitel veroverd in de Kombat League in de gewichtsklasse tot 75 kilogram. De 26-jarige Eindhovenaar won na vijf ronden op punten van de Italiaan Vasile Lazar.

“Het was een zware pot. Ik heb vijf rondes lang moeten knokken met een harde tegenstander, maar de winst is binnen”, aldus Hageman op Facebook.



Hageman, sparringpartner van de Ierse superster Conor McGregor, wist in 2014 ook al de wereldtitel te halen in de klasse tot 70 kilogram. De sportschoolhouder en vechter van team Gunyar geniet daardoor veel aanzien in de thaibokswereld.