Luuk de Jong en Joshua Brenet dolblij na zege op FC Twente: 'Lekker!' [VIDEO]

EINDHOVEN - Hij was de laatste wedstrijden al van groot belang voor PSV, maar dat doelpunt wilde niet vallen. Tot zondag, toen hij na 1132 minuten uit een corner eindelijk die bevrijdende treffer kon vieren. Luuk de Jong was na afloop van PSV-FC Twente de gelukkigste man in het hele stadion.

“Ik voelde opluchting, natuurlijk”, glunderde hij na afloop. “Het heeft even geduurd en dan is het heerlijk dat je weer die goal maakt. Ik ben de vorige wedstrijden belangrijk geweest, maar uiteindelijk word je als spits afgerekend op doelpunten. Lekker dat ‘ie viel.”



Ook Joshua Brenet had reden voor een feestje. Hij brak het record van icoon Berry van Aerle door als basisspeler voor de vijftigste keer op rij ongeslagen te blijven.“Een mooi record. Nu is het niet meer Berry van Aerle, maar Joshua Brenet”, aldus de verdediger. “Maar het is niet alleen een record voor mij, maar voor ons allemaal. Ik ga het zeker vieren met een drankje.”PSV nam door de 4-3 zege op Twente liefst acht punten voorsprong op nummer twee Ajax. “We hebben het in eigen hand”, zei De Jong over de landstitel. “Als je zo’n gat hebt geslagen, moet je het volhouden en niet in paniek raken als je een keer tegen een tegenslag aanloopt.”