Politie met meerdere eenheden en helikopter op zoek naar vermiste jongen in Mastbos

BREDA - De politie is in het Mastbos bij Breda met meerdere eenheden en een politiehelikopter op zoek naar een vermiste zeventienjarige jongen. De jongen zou in depressieve toestand van huis zijn weggelopen.

De ouders van de jongen trokken aan de bel nadat de jongen depressief was weggelopen. Hij wordt sinds half vijf zondagmiddag vermist.



De jongen is blank, ongeveer 1 meter 90 met kort rossig/blond haar. Hij zou een donkere broek en jas dragen en zwarte gympen.