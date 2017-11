Uitslaande brand in een boerderij in Loosbroek

LOOSBROEK - In een boerderij aan de Hoogeindsestraat in Loosbroek woedde maandagochtend een uitslaande brand. Het vuur werd rond halfvijf ontdekt.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Het vuur zou begonnen zijn bij de schoorsteen en zijn overgeslagen naar het dak.



Bovenverdieping beschadigd

De brandweer heeft het vuur geblust. De bovenverdieping van de boerderij is zwaar beschadigd.