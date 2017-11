Bankstel tegen gevel containerwoning gezet en in brand gestoken

TILBURG - Een containerwoning van de woongroep Skaeve Huse in Tilburg is maandagochtend vroeg in brand geraakt. Tegen de woning aan de Rueckertbaan was een bankstel gezet dat rond zes uur in brand werd gestoken.

De brandweer was er op tijd bij; het vuur was snel onder controle. Wie het bankstel in brand heeft gestoken is nog onduidelijk. De bewoonster is ongedeerd. De politie onderzoekt de brand.



Skaeve Huse zijn woningen voor mensen die elders overlast hebben veroorzaakt.