Echtelijke ruzie loopt uit de hand, man steekt vrouw neer in Helmond

HELMOND - Tijdens een echtelijke ruzie is maandagochtend een vrouw neergestoken. Het echtpaar woont aan de Lekstraat in Helmond. De 53-jarige echtgenoot is aangehouden.

Volgens de politie heeft de man zelf melding gemaakt van de uit de hand gelopen ruzie. De vrouw kon het huis uitvluchten nadat ze gestoken was. De vrouw is niet levensgevaarlijk gewond geraakt. De politie onderzoekt de bewuste woning in Helmond.