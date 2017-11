Geparkeerde auto van Helmonder wéér geramd in dezelfde straat

HELMOND - Dit weekend was het weer raak. Voor de vijfde keer vloog er een auto uit de bocht en raakte de geparkeerde wagen van Fred Asmussen uit Helmond. Fred woont aan de doorgaande weg in de Helmondse wijk de Rijpel. Het is de vijfde keer in tien jaar tijd dat een auto de wagen van Fred ramt.

"Al mijn auto's zijn ooit geraakt door een ander die de controle in de bocht verloor", vertelt Fred. "Als het regent wordt de weg glad en glijden ze uit in de bocht. Ik heb zelfs ooit een wagen op zijn kop boven op de mijne gehad."



Dubieus voordeel is dat de bestuurders nooit verder konden rijden door de schade aan hun eigen auto. "Ik heb nooit last gehad van doorrijders". Als het niet telkens zo irritant was, zou Fred er bijna om kunnen lachen.Maandag gaat hij toch maar eens melding maken bij de gemeente. "Ik ben namelijk altijd de klos, want ik woon net in de bocht."