Aankomsthal Eindhoven Airport kort ontruimd om verdachte bagage

EINDHOVEN - De aankomsthal van luchthaven Eindhoven Airport is maandagochtend kort ontruimd geweest vanwege verdachte bagage.

Volgens de Koninklijke Marechaussee de onbeheerde bagage in de hal aangetroffen. Een speurhond heeft de bagage onderzocht en niks gevonden. De hal is nu weer open.



Passagiers zijn via omwegen van en naar hun vliegtuigen geleid. De winkels in de hal zijn even gesloten geweest tijdens het onderzoek.De eigenaar van de koffer wordt nu gezocht. Mocht de eigenaar niet gevonden worden dan wordt de koffer opgeslagen bij de andere gevonden bagage.