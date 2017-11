Luchtwachters moeten in Eindhoven en Den Bosch strijd tegen luchtvervuiling aanbinden

EINDHOVEN/DEN BOSCH - Milieudefensie wil in Eindhoven en Den Bosch Luchtwachters inzetten. Dat zijn mensen die het gemeentebestuur in hun stad er van moeten overtuigen dat de luchtvervuiling moet worden aangepakt. Luchtwachters kunnen dat doen via lobby, actie en het mobiliseren van stadsgenoten.

Dat er in Eindhoven en Den Bosch werk aan de winkel is staat volgens Milieudefensie als een paal boven water. Samen met de vier grote Nederlandse steden en Arnhem voldoen Eindhoven en Den Bosch niet aan de wettelijke Europese norm voor luchtkwaliteit.



Afgelopen zomer bepaalde de rechter dat de overheid op zo kort mogelijke termijn moet gaan voldoen aan die Europese eisen.



Met Luchtwachters wil Milieudefensie druk op de ketel houden. Deze lokale mensen moeten luizen in de pels van de gemeentelijke overheid worden. Dat kan op allerlei manieren. Luchtwachters kunnen lobbyen bij politici, maar ze kunnen ook met spandoeken voor een gemeentehuis gaan staan als blijkt dat de lokale overheid te weinig maatregelen neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een andere taak van Luchtwachters is stadsgenoten bewust maken van de luchtvervuiling in de stad en zo meer mensen mobiliseren om daar een eind aan te maken.



Op 14 november staat Milieudefensie weer bij de rechter. Dan dient de zogenoemde bodemprocedure tegen de Staat voor gezonde lucht. In deze uitgebreide rechtszaak gaat Milieudefensie een stap verder dan in het kort geding van dit najaar. Milieudefensie eist in deze zaak dat de Nederlandse Staat stopt met het schenden van mensenrechten, in het bijzonder het recht op gezondheid. "Ademhalen is geen keuze, gemiddeld ademen we zo'n 10.000 liter lucht per dag in. Teveel mensen gaan nu dood of worden ernstig ziek door die slechte lucht. Iedereen heeft recht op gezonde lucht”, aldus projectleider Anne Knol van Milieudefensie.



