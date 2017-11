Met 35 buschauffeurs op 8 vierkante meter, dat luncht niet lekker

OOSTERHOUT - Met vijfendertig man een kantine van acht vierkante meter delen. In die minikantine zitten ook nog een klein keukenblok en twee toiletten. De buschauffeurs van Arriva in Oosterhout vinden het veel te klein en hebben er genoeg van. Zo’n vijftig man demonstreerden maandag en eisten dat er eindelijk iets aan gedaan wordt.

Het probleem oplossen is lastig omdat Arriva de kantine huurt van de gemeente. “De werkgever is wat ons betreft heel gewillig. Die wil er alles aan doen om tot een goede oplossing te komen”, vertelt buschauffeur Peter Suiker.Volgens busmaatschappij Arriva wordt er hard gewerkt aan een oplossing. "Wij snappen de onvrede van de chauffeurs, en wij hebben er begrip voor dat ze deze publieksvriendelijke actie houden", zegt Susan van Beek.Het is voor Arriva moeiijk om het probleem alleen op te lossen, omdat het kantinegebouw eigendom is van de gemeente. "We zijn samen met de gemeente Oosterhout hard bezig om het probleem op te lossen, die is helaas nog niet gevonden, maar er wordt hard aan gewerk."

Schuld

Wie er ook verantwoordelijk is, de chauffeurs willen gewoon een grotere kantine en meer wc's. “Arriva belooft het al twee jaar en er is nog steeds geen verbetering. Arriva geeft de gemeente de schuld. De gemeente zegt ‘Nee, het is niet ons personeel.' Arriva moet het oplossen omdat het zijn personeel is", aldus Suiker.



Ondertussen pauzeren de chauffeurs al twee jaar op acht vierkante meter. Ze gingen daarom over tot een demonstratie. De passagiers werden ontzien, die merkten er niets van. “De bussen rijden gewoon op tijd en niemand ondervindt hinder”, zegt Peter. “Het gaat erom dat we ons laten zien en naar buiten brengen dat we het onderhand beu zijn.”



Acties

De chauffeurs hopen dat er nu écht iets gaat gebeuren. "Als er niks gedaan wordt, zijn de chauffeurs toch geneigd om iets van acties te ondernemen." Volgens Peter Suiker zullen die waarschijnlijk in december zijn als de nieuwe dienstregeling ingaat.



Ze demonstreerden met het motto 'Ophokplicht is voor dieren, chauffeurs zijn mensen'.