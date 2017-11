In Australië zeggen ze allemaal 'Houdoe', dankzij Michael uit Geldrop

MELBOURNE - "Iedereen hier in mijn omgeving kent het woord 'Houdoe', zegt Michael Gijsberts trots. Al zestig jaar woont hij in Australië. Iedereen mag zijn afkomst weten en zijn auto benadrukt dat nog eens.

De kentekenplaat van Gijsberts laat er geen misverstanden over bestaan. 'Houdoe' staat erop te lezen. Daarnaast zit nog een rood-witte sticker van de provincie Noord-Brabant geplakt.



Cadeautje

"Die kentekenplaat heb ik dertig jaar geleden gekregen van mijn Brabantse vrouw." Michael komt uit Geldrop en zijn vrouw Marianne uit Heeze. Op 19-jarige leeftijd vertrok hij naar Australië omdat de omstandigheden daar gunstiger waren dan in Nederland.



"Maar", gaat in Michael in onvervalst Brabants verder, " Brabander bende niet vur even, maar heel oe leven. Iedereen in mijn omgeving kent inmiddels het woord 'Houdoe'. Mijn kinderen, kleinkinderen, maar ook de buren en onze vrienden."



De rest van je leven

Die kentekenplaat was een cadeautje. "Als je hier extra betaalt, kun je een eigen naam op je nummerbord zetten. Die kun je dan de rest van je leven meenemen."



Die kentenplaat werkt. "Ik heb er al vaak opmerkingen over gekregen. Van Brabanders op vakantie, maar ook Brabanders die net als ik hier in Australië wonen. Ze worden er allemaal blij van. Ik ben zelfs ooit tijdens het rijden tegengehouden. "Ze wilden even weten of we inderdaad uit Brabant komen."