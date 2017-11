Provincie voorkomt verkoop jachthaven Raamdonk aan criminelen

RAAMSDONK - De provincie heeft voor 1,5 miljoen euro de schuld van een failliet verklaarde jachthaven in Raamsdonk overgenomen om te voorkomen dat het bedrijf in handen van criminelen valt. Volgens een provinciewoordvoerder waren er stevige aanwijzingen dat malafide ondernemers hun slag wilden slaan op een executieveiling. De veiling is voorlopig uitgesteld.

De provincie wordt geen eigenaar van de jachthaven maar laat wel de verkoopvoorwaarden aanscherpen om criminelen buitenspel te zetten, kondigde de provincie maandag aan. Met de investering denkt de provincie te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt.



Terugverdienen

Een deel van het bedrag denkt de provincie terug te kunnen verdienen door verkoop van de jachthaven maar de exacte opbrengst is niet te voorspellen, erkent de woordvoerder.



Jachthaven Hermenzeil werd vorig jaar failliet verklaard vanwege een grote belastingschuld. De jachthaven met camping, café en botenhandel had geen beste naam. Twee jaar geleden was er nog een grote inval van de politie.