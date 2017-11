Personeel Unox in Oss gaat weer staken

De rookworsten gaan minder hard over de lopende band in Oss door de staking vanavond. (Foto:archief)

OSS - Het personeel van Unox in Oss gaat maandagavond opnieuw 24 uur staken. Het personeel eist na de overname door Zwanenberg dat hun werkzekerheid en pensioen gelijk blijft.

Door de staking zullen beperkt sauzen, soepen en rookwordten gemaakt worden. Afgelopen vrijdag ging het personeel ook al in staking. Volgens de FNV is er na deze actie geen enkele toezegging gedaan door het bestuur van Unilever, waar Unox onderdeel van is.