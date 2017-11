Dode bij schietpartij beachclub Sunrise is Yassine Majiti (33)

De Sunrise beachclub in Best.

DEN BOSCH - Het dodelijke slachtoffer van de schietpartij bij beachclub Sunrise in Best is de 33-jarige Yassine Majiti. Hij komt uit Den Bosch. De schietpartij vond zondagavond plaats op een parkeerterrein van de beachclub aan de Ekkerweijer, waar een salsafeest aan de gang was.

Een 34-jarige man, ook uit Den Bosch, raakte bij de schietpartij lichtgewond.

Een traumahelikopter, meerdere ambulances en ongeveer negen politieauto's kwamen naar de parkeerplaats. De mannen werden naar ziekenhuizen in Tilburg en Eindhoven gebracht. Daar overleed Majiti aan zijn verwondingen.



Bij de strandtent was zondagavond een groot feest aan de gang. Aan het eind van de avond werd geschoten op de parkeerplaats. Wat zich daar precies heeft afgespeeld, is niet duidelijk.