'Ik dacht: waar zijn we nu in beland?', salsaliefhebbers schrikken van schietpartij bij beachclub

BEST - Een avondje lekker dansen eindigde zondagavond bij beachclub Sunrise in een schietpartij. De 33-jarige Yassine Majiti kwam hierbij om het leven. De aanleiding voor het schieten, is nog onduidelijk. "Het was onwerkelijk", blikken bezoekers van het salsafeest terug.

"Toen wij naar huis wilden gaan, mochten we ineens niet meer door de hoofdingang", vertelt Sabrina. "Er was buiten iets aan de hand. Daarop werden we via een andere uitgang geleid. Maar wij kwamen toch voorbij de plaats waar geschoten was. Toen zagen we dat er iemand gereanimeerd werd. Er stonden allemaal politieauto's en drie ambulances. Foute boel, weet je dan. Dat was best heftig."



'Agressief bij de garderobe'

Volgens een 28-jarige vrouw uit Boxtel, die ook op het feest was, waren er mensen 'agressief bij de garderobe'. "Ik had pas door wat er aan de hand was toen we naar buiten liepen en ambulances en politieauto's zagen. Er waren veel mensen die rond de ambulance bleven hangen, maar ik ben met twee vriendinnen naar onze auto gegaan en naar huis gereden. Hier wil je niet bij zijn als feestganger van een verder gezellige salsa-avond."



Ook Sabrina kreeg iets mee van de ruzie bij de garderobe. "Die zag ik achter me toen ik mijn dansschoenen verruilde voor mijn gewone schoenen. Ik heb niet gezien tussen wie en hoe of wat. Maar dat werd snel opgelost, want de beveiliging in Best is heel scherp. Ik denk dat die mensen naar buiten geleid zijn. Of ze daar verder zijn gegaan of dat er anderen bij de schietpartij betrokken zijn, weet ik niet."



'Dit gaat te ver'

Van het schieten hoorde ze pas na het feest. Daar schrok ze wel van. "Dan komt het ineens dichtbij. Kijk, een handgemeen of woordenwisseling komt overal weleens voor. Maar pistolen... dat gaat te ver. Dan denk je: waar zijn we nu in beland? Het was onwerkelijk."