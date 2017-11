Jurgen Locadia moet door blessure debuut bij Oranje uitstellen, Luuk de Jong opgeroepen

EINDHOVEN - Jürgen Locadia heeft zich afgemeld voor de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal. De spits van PSV, die uitzicht had op zijn debuut in Oranje, heeft last van zijn enkel. Ook de spitsen Vincent Janssen en Bas Dost hebben zich afgemeld. Luuk de Jong is opgeroepen als vervanger.

"Een flinke teleurstelling, want er lagen mogelijkheden voor me. Ik voel me goed en er zijn ook wat anderen geblesseerd. Helaas ben ik dat nu ook", zegt Locadia op de website van PSV.



De aanvaller heeft zich na overleg met KNVB-arts Edwin Goedhart afgemeld voor de wedstrijden tegen Schotland en Roemenië. "Ik ben vanochtend in Zeist geweest, maar dokter Goedhart heeft geconstateerd dat het niet verstandig is om deze wedstrijden te spelen."



Locadia liep vorige week een enkelblessure op, toch was hij fit genoeg om zondag in actie te komen tegen FC Twente. Tijdens de 4-3 zege kreeg hij weer een tik op de enkel. Hij werkt bij PSV aan zijn herstel en hoopt op tijd fit te zijn voor de volgende competitiewedstrijd, uit tegen PEC Zwolle.



Luuk de Jong

Na de afmelding van meerdere spitsen heeft bondscoach Dick Advocaat De Jong opgeroepen als vervanger. De spits van PSV speelde zijn laatste interland in maart van dit jaar, hij kwam ruim twintig minuten in actie tijdens de met 2-0 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije.