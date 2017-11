'Je verwacht dit niet in een dorp', Langenboom schrikt van mogelijke ontucht met 4-jarig meisje

LANGENBOOM - Schrik en verbazing dat zoiets in een klein dorp kan gebeuren. De mogelijke ontucht met een 4-jarig meisje op het terrein van de voetbalclub in Langenboom is het gesprek van de dag in het dorp.

De Langenbomers zitten vooral met vragen, merk je als je ze op straat aanspreekt. “Ik was gisteren op een verjaardag”, vertelt een wandelende vrouw. “Iedereen heeft vragen. Wat is daar precies gebeurd?”



Een 18-jarige man uit Langenboom werd zaterdagmiddag opgepakt vanwege mogelijke ontucht. Dit zou gebeurd zijn bij voetbalclub SES Langenboom, in een ruimte naast de kantine. De man werd aangehouden op de Dennendijk, de straat waar ook het complex van de club ligt.



Iedereen in het dorp heeft het nieuws wel meegekregen. Een vrouw die haar hond uitlaat, vindt het lastig. “Er gaan veel verhalen rond en je weet niet wat waar is. Ook dat beiden uit hetzelfde dorp komen, maakt het moeilijk.”



De dorpelingen zijn voorzichtig. Ze willen niet dat er zomaar verhalen rondgaan. Maar er is ook woede. “Je schrikt hier enorm van”, zegt een Langenboomse die de bladeren in de tuin aan het harken is. “Het is belachelijk dat zoiets kan gebeuren. Gelukkig hebben ze hem te pakken.”Een gepensioneerde man zegt: “Dat zoiets kan gebeuren, verwacht je niet in een dorp. Het is moeilijk te begrijpen en ik denk dat veel ouders geschokt zijn door dit nieuws.” Een andere man kijkt er anders tegenaan. “Dit soort dingen gebeurt overal.”