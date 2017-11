Inbreker vast na levensgevaarlijke achtervolging in Tilburg

TILBURG - Een 30-jarige man uit Oosterhout is zondag na een achtervolging aangehouden op de Professor Gimbrèrelaan in Tilburg. Tegen de verdachte was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd, omdat hij in België werd gezocht voor inbraken.

Een politieman in burger zag de verdachte zondagmiddag in de Piusstraat rijden. Hij waarschuwde meteen zijn collega's.



Achtervolging

Agenten probeerden de automobilist op de Baroniebaan aan de kant te zetten, maar de verdachte ging ervandoor. Tijdens de achtervolging die daarop volgde, werden hoge snelheden bereikt. De verdachte reed tegen het verkeer in, over een grasveld en rakelings langs mensen op de stoep.



Op de Professor Gimbrèrelaan vloog de auto's over zeker vijf verkeersdrempels. Er ontstond een oliespoor. Uiteindelijk kwam de auto na een rondje tot stilstand. De politie heeft de verdachte aangehouden en zijn rijbewijs afgepakt.