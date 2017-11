Joyrider met legertruck is geestelijk ziek en moet opgenomen worden

EINDHOVEN - De 21-jarige man uit Veldhoven die in juni van dit jaar van de legerplaats Oirschot een militaire vrachtwagen stal en daarmee door Eindhoven reed moet naar een psychiatrisch ziekenhuis. De rechtbank oordeelde dat hij een psychotische stoornis heeft en volledig ontoerekeningsvatbaar is.

De man verklaarde na zijn aanhouding in juni dat hij “de stem van God volgde”. De verdachte haalde in juni van dit jaar een militaire rugzak weg. Met de defensiepas die hij in de tas vond, ging hij het kazerneterrein in Oirschot op. In de rugzak zat ook een autosleutel waarmee de verdachte een legertruck van het terrein weghaalde.

Vals identiteitsbewijs

Hij reed met die vrachtauto door één van de afgesloten toegangspoorten van de kazerne. Daarna reed hij richting Veldhoven. Daar legitimeerde hij zich in een winkel met een vals identiteitsbewijs (van de eigenaar van de tas) en probeerde hij met de pinpas van de militair een telefoonabonnement af te sluiten. Vervolgens is de verdachte met de vrachtauto in de richting van onder meer Woensel gereden. Daar is hij, in de buurt van spelende kinderen, tegen een geparkeerde auto aangereden die daardoor schade opliep.

Angst

De joyriders veroorzaakte niet alleen materiële schade, maar hij zorgde ook tot grote onrust over de algemene veiligheid en hij zaaide angst in Eindhoven en omgeving. Bovendien had de verdachte geen rijbewijs om een vrachtauto te besturen en veroorzaakte daarmee ook nog eens gevaar voor zichzelf en andere weggebruikers.

Artsen concluderen dat de man een psychotische stoornis heeft. Hij heeft denkt daardoor dat zijn gedrag nodig was om de veiligheid in Nederland ter discussie te stellen. Daarom acht de rechtbank hem niet strafbaar. In plaats daarvan moet hij naar een psychiatrisch ziekenhuis.

