Vandaag en morgen vriest het in Brabant

Het gaat vriezen in Brabant. (Foto:archief)

EINDHOVEN - Automobilisten kunnen dinsdag en woensdag weer gaan krabben. Op veel plekken in Brabant moest maandagmorgen al de krabber gezocht worden, maar de komende dagen is het in heel de provincie raak.

De temperatuur komt in de vroege uren één tot twee graden onder het vriespunt. Overdag blijft de temperatuur ook laag en schommelt tussen de zes en acht graden. De zon is zeker dinsdagmiddag nog flink aanwezig.



Weekend

Later deze week krabbelt het kwik weer omhoog. De bewolking neemt met het zachtere weer ook toe. Vanaf vrijdag nemen de buien toe en het weekend wordt nat. De temperatuur ligt rond de tien graden.