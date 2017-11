PSV bezig aan fraaie reeks in eredivisie, Willem II heeft meeste tegentreffers dit seizoen

EINDHOVEN - PSV is bezig aan een zeer geode reeks in de eredivisie, terwijl NAC en Willem II momenteel ‘onder de streep’ staan. De meest opvallende cijfers na elf speeldagen.

10 PSV heeft zondag de tiende competitiezege geboekt van dit seizoen. Voor het eerst sinds het seizoen 1987/88 wisten de Eindhovenaren tien van de eerste elf wedstrijden in de eredivisie om te zetten tot een zege.



50 De zege op FC Twente was voor Joshua Brenet de vijftigste competitiewedstrijd op rij waarin hij ongeslagen bleef. Hij heeft daarmee het PSV-record nu alleen in handen, tot zondagmiddag deelde hij dat met Berry van Aerle.



51 Luuk de Jong scoorde zondagmiddag zijn eerste doelpunt van het seizoen. In de eredivisie, de KNVB-beker en in Europa schoot hij in totaal 51 keer zonder succes. Tegen FC Twente was hij als invaller na 5 minuten trefzeker



PSV en Willem II kregen allebei vijf strafschoppen tegen in de eredivisie dit seizoen, meer dan andere clubs op het hoogste niveau.Pedro Chirivella heeft in de eerste elf competitiewedstrijden zes gele kaarten gepakt, daarmee is hij wat dat betreft lijstaanvoerder. In totaal beging de Spaanse middenvelder veertien overtredingen.In elf wedstrijden kreeg Willem II 25 tegentreffers tegen, drie meer dan nummer twee Roda JC. Hidde Jurjus, door PSV verhuurd aan de Limburgse club, is met 22 tegentreffers de meest gepasseerde doelman. De goal bij Willem II werden verdeeld over Timon Wellenreuther en Mattijs Branderhorst. PSV heeft de meeste doelpunten gemaakt: 37.NAC en PSV zijn gevaarlijk vanaf de flanken. Van beide clubs was dertig procent van de voorzetten succesvol. Bij NAC gaat het om dertig procent van 109 voorzetten, PSV leverde dit seizoen tot nu toe 154 voorzetten.