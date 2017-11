Slachtoffer zebrapad vecht voor zijn leven, vrienden leggen geld in voor beloning gouden tip

BREDA - Het was een gezellige avond. Maar aan die gezellige avond zit wel een verschrikkelijk einde. Robbie werd op het zebrapad van de Nieuwe Prinsenkade in Breda geschept door een auto en raakte ernstig gewond. Een week later is zijn toestand nog altijd kritiek. En de automobilist? Die reed door.

"Het is moeilijk te verteren dat degene die dit heeft veroorzaakt, nog steeds niet gepakt is", vertelt vriend Guust. "Sinds het ongeluk is Robbie niet meer bij kennis geweest. Echt, er is zo veel frustratie." Om te zorgen dat de dader gepakt wordt, hebben de vrienden van Robbie met zijn allen vijfhonderd euro bij elkaar gebracht. Dit geld is voor degene die de gouden tip geeft.



"Dit ongeluk had iedereen kunnen overkomen", vertelt Guust. "Als Robbie net even zijn veters had gestrikt, dan was het niet gebeurd." Maar het gebeurde wel. In de nacht van 28 oktober steekt de 34-jarige levensgenieter nietsvermoedend op het zebrapad aan de Nieuwe Prinsenkade over.



De dader rijdt in een kleine zwarte auto. "Hij kwam uit de richting van de Mac Donalds. Volgens getuigen reed hij of zij over de hele lengte van de straat al roekeloos en hard." Als Robbie oversteekt is daar ook de kleine zwarte auto. Hij wordt aangereden. "Hij heeft echt heel hard gereden. Er zijn ook geen remsporen gevonden. Vreselijk."



De politie startte gelijk een onderzoek en riep de automobilist op zich te melden op het bureau. Een week later is aan deze oproep nog steeds geen gehoor gegeven. De vele vrienden van Robbie besluiten daarom zelf geld in te leggen en loven vijfhonderd euro voor de gouden tip uit. "Er moet iemand zijn die iets heeft gezien. Dat kan bijna niet anders Misschien kunnen we met dit geld diegene overtuigen om toch te vertellen wat hij heeft gezien." Ondertussen vecht Robbie in het ziekenhuis voor zijn leven.



