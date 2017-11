Twee wereldtitels in een jaar is na snelle uitschakeling niet meer mogelijk voor Benito van de Pas

WIGAN - Benito van de Pas doet in december mee aan het WK, maandag kwam hij in actie tijdens het jeugd WK. Op papier kon de Tilburgse darter twee keer wereldkampioen worden, die droom was na de eerste ronde echter al niet meer mogelijk. Van de Pas ging met 6-5 onderuit tegen landgenoot Jeffrey de Zwaan.

Van de Pas was op 1 januari 23 jaar oud, daarom mocht hij nog meedoen aan het WK bij de jeugd. De Tilburger was als eerste geplaatst, die status kon hij echter niet waarmaken. In de eerste ronde ging hij onderuit tegen De Zwaan.



Uitschakeling Van Peer

Berry van Peer verloor vorig jaar de finale van het jeugd WK, dit jaar werd hij eerder uitgeschakeld. In de eerste ronde was de darter uit Sprundel met 6-0 te sterk voor de Spanjaard David Medina Puyol. Voor een plek in de achtste finale verloor Van Peer van Mike De Decker. De Belg was met 6-3 te sterk voor Van Peer.



De 21-jarige Van Peer heeft door zijn finaleplaats van 2016 wel een startbewijs voor de Grand Slam of Darts. Dat toernooi is van 11 tot en met 19 november. Naast Van Peer is ook Michael van Gerwen dan actief.