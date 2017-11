Salsafeest verboden na dodelijke schietpartij bij beachclub Best

Bij een schietpartij in Best raakten zondagavond twee personen gewond. (Foto: Rob Engelaar)

BEST - Loco-burgemeester Van de Loo van Best heeft besloten om 'Salsa Breeze’ in Beachclub Sunrise vanaf nu te verbieden. Aanleiding voor dit besluit is de schietpartij zondagavond. De loco-burgemeester heeft heeft het feest verboden vanwege de veiligheid en om escalatie te voorkomen.

De ernst van het incident en advies van de politie hebben bijgedragen tot deze beslissing. Met de uitbater van Beachclub Sunrise zijn goede afspraken gemaakt, laat de gemeente weten. Hij kan zich volgens de gemeente Best vinden in het besluit van de loco-burgemeester.



ZIE OOK: ‘Yassine was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats’, groot verdriet na schietpartij



Andere feesten gaan wel door

Salsa Breeze werd één keer per maand georganiseerd in de beachclub. Andere festiviteiten in Beachclub Sunrise kunnen wel doorgaan, zoals bedrijfsfeesten en bruiloften."



Zondag werd aan het eind van de avond geschoten op de parkeerplaats. De 33-jarige Yassine Majiti uit Den Bosch kwam daarbij om het leven. De dader van de schietpartij is nog spoorloos.