Verdachte van ontucht met 4-jarig meisje bij voetbalclub is op vrije voeten

LANGENBOOM - De achttienjarige jongen uit Langenboom die zondag werd aangehouden omdat hij mogelijk ontucht heeft gepleegd met een meisje van vier op het terrein van de voetbalclub, is voorlopig vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte, meldt de politie.

Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. Daarom wordt er gesproken met de verdachte, het meisje en mogelijke getuigen.

De verdachte verblijft voorlopig ergens anders en keert dus niet terug naar huis. De politie wil verder niets over de zaak kwijt.

Betrapt

Het incident gebeurde bij voetbalclub SES Langenboom, in een ruimte naast de kantine.



Volgens voorzitter Wil Frenken werd de man betrapt door ouders. Die schakelden daarop de politie in. Volgens Frenken is de man geen lid van de vereniging.