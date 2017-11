Politie toont in Opsporing Verzocht beelden van ernstig ongeluk op zebrapad Breda

BREDA - In Opsporing Verzocht worden dinsdagavond beelden getoond van het ongeluk op de Nieuwe Prinsenkade in Breda. Bij het ongeluk op het zebrapad in de nacht van 28 op 29 oktober raakte een 34-jarige Bredanaar ernstig gewond. De politie hoopt via het televisieprogramma meer informatie te krijgen over de dader die na het ongeluk doorreed.

De Bredanaar werd na een avond stappen door een automobilist in een donkere auto aangereden. Het slachtoffer ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie doet al dagen uitgebreid onderzoek, maar de dader is tot nu toe niet gevonden.



LEES OOK: Robbie vecht voor zijn leven na zebrapad-ongeluk, beloning voor gouden tip



Tips

De politie is op zoek naar getuigen van het ongeluk en naar mensen die meer weten over de doorgereden bestuurder en zijn auto.



LEES OOK: Voetganger (34) na stapavond geschept op zebrapad centrum Breda, automobilist slaat op de vlucht



Opsporing Verzocht wordt dinsdag 7 november 2017 om 20.30 uur op Nederland 1 uitgezonden en de volgende dag om 12.00 uur herhaald via Nederland 2.